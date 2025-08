Tambacounda : un mort et plusieurs blessés dans un accident entre un bus malien et un camion

Un grave accident de la route a coûté la vie à une personne ce lundi 4 août 2025, aux environs de 20 heures, à hauteur de la pharmacie de Sinthiou Malem, dans la région de Tambacounda. Selon E-média, la victime est décédée sur le coup après une violente collision entre un bus en provenance du Mali et un camion.



Plusieurs dizaines de blessés ont été enregistrés, dont certains dans un état critique. Ils ont été évacués en urgence vers l’hôpital régional de Tambacounda, où une prise en charge médicale a été immédiatement organisée.



Les causes exactes de l’accident restent à déterminer. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour établir les responsabilités et les circonstances précises de ce drame.