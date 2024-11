Tapha Tine prêt à défier le champion thaïlandais Benz pour ses débuts en MMA

Après sa défaite en lutte contre Balla Gaye 2 le 21 juillet 2024, Tapha Tine se prépare à relever un nouveau défi dans le MMA. À 37 ans, il s'apprête à affronter le champion thaïlandais Benz le 1er février 2025, au Togo. Ce combat marquera une nouvelle étape dans sa carrière.



D'autres lutteurs sénégalais tels que Rocky Balboa, Bombardier et Siteu ont tenté leur chance dans le MMA, mais seul Reug-Reug a réussi à s'imposer au plus haut niveau. Le 9 novembre 2024, Reug-Reug est devenu champion du monde poids lourds du One Championship après sa victoire contre le russe Anatoly Malykhin. Tapha Tine semble vouloir suivre ce même chemin.



Avec ce combat face à Benz, Tapha Tine entend démontrer qu’il n’est jamais trop tard pour marquer l’histoire du MMA.