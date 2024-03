Taxawu et Yewwi : les prémices d'une bataille sans merci

Mais hier samedi, le Rubicon semble franchi par les anciens frères. Les partisans de Diomaye Président" accuse Taxawu d'avoir tenté de saboter leur rassemblement tenu hier à Grand Yoff". Selon des témoignages parus dans la presse en ligne,des nervis étaient présents sur les lieux. Et ces derniers sont, selon toujours des témoins, sur ordre de commanditaires.

Aujourd'hui, dimanche toutes les deux coalitions tiennent chacune de son coté, une conférence de presse pour, certainement, éclairer la lanterne. Ce qui est sûr, c'est une guerre entre les deux coalitions s'est bien déclenchée.

Les frères d'hier deviennent des ennemis aujourd'hui. Entre les coalitions Taxawu Senegal et Yewwi Askan wi les combats font rage. Soit c'est par medias interposés ou par des prises de gueules. Barthélémy Dias pour Taxawu ne rate d'occasion pour fendre la coalition de Diomaye Président. Khalifa Sall, son calif et candidat à la présidentielle, à la surprise générale, ne voit pas d'un bon œil cette libération de prisonniers politiques. Il y a quelques semaines. Au point que l'ancien maire de Dakar était devenu méconnaissable aux yeux des leaders et militants de la coalition Diomaye.