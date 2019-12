Tchad: le ministre de l'Économie en garde à vue, soupçonné de détournement

C’est en milieu d’après-midi que le ministre et son collaborateur sont arrivés dans les locaux des renseignements généraux où les attendaient des officiers de police judiciaire. Un peu plus tôt, un mandat d’amener les concernant a été délivré par le procureur général près la Cour suprême suite à une plainte de l’Inspection générale d’État pour détournement, complicité de détournement et abus de fonction.



Les deux personnalités se sont vu notifier les charges et ont été gardées à vue pour des auditions. De bonnes sources, ils ont passé la nuit aux renseignements généraux en attendant la poursuite des auditions dans le cadre d’une enquête qui leur reproche d’avoir détourné autour de 800 millions de francs CFA. Des fonds destinés à l’organisation de plusieurs réunions pour la mobilisation des ressources pour le développement du pays.



L’affaire a été ébruitée dans la presse depuis plusieurs semaines et Ndjaména était suspendue à l’imminence de l’interpellation des deux personnalités.