Tchad: proclamation des résultats provisoires globaux des législatives du 29 décembre

Entre 122 et 124 sièges sur les 188 que compte l’Assemblée nationale du Tchad, c’est le score - selon ces résultats provisoires - réalisé par le MPS aux élections législatives. Un résultat qui conférerait la majorité absolue au parti au pouvoir, conformément à ses objectifs affichés dans une élection boycottée par la principale force d’opposition Les Transformateurs.



Le RNDT arrive deuxième

Le parti arrivé deuxième, le RNDT, le Réveil de l’ancien Premier ministre Albert Pahimi Padacké ne collecte qu’un peu plus de dix sièges, tandis qu’une trentaine de parti n’auront qu’un seul élu. Donnés avec plus de cinq heures de retard par l’Agence nationale de gestion des élections (Ange), samedi 11 janvier au soir, il n’est pas encore possible de fournir les résultats globaux des deux autres élections provinciales et communales du 29 décembre dernier. L’Ange n’a pas donné de chiffres globaux mais a distillé les scores, circonscription par circonscription, ville par ville, tout au long de la soirée sur les réseaux sociaux.



Faible participation

L’autre chiffre - très attendu - de la soirée, était celui de la participation pour ce triple scrutin qui venait conclure un marathon électoral après le référendum constitutionnel et la présidentielle. Résultat : à peine plus d’un Tchadien sur deux a voté fin décembre.