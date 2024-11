Tchad: un premier bilan des combats contre Boko Haram dans la région du Lac Tchad

L’armée affirme avoir tué près d’une centaine de combattants dans les rangs de la secte jihadiste Boko Haram, aujourd’hui scindée en deux factions rivales tandis que 17 soldats tchadiens auraient perdu la vie dans cet accrochage de quelques heures, selon les termes de l’état-major.



Le président Mahamat Idriss Déby a rendu hommage aux « martyrs tombés en défendant la patrie » dans un message publié depuis Ndjamena après une dizaine de jours passés dans la région du Lac à commander les opérations et réorganiser les troupes en vue d’une vaste offensive terrestre contre les jihadistes.



Nombreux messages de condoléances

L’identité des militaires décédés n’a pas été mais rendue publique mais on trouve sur les réseaux sociaux tchadiens de nombreux messages de condoléances affichant la photo de soldats ainsi que de plusieurs officiers supérieurs, dont des généraux.



Le chef de l’État a présidé ce dimanche 10 novembre une réunion des forces de défense et de sécurité en présence du Premier ministre et des commandants des grandes formations militaires avant de s’envoler à nouveau, cette fois, vers l’Arabie saoudite où se tient le sommet arabo-islamique.