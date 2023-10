Télécommunications et réglementation : les cadres de la Sonatel et l’Artp planchent sur le renforcement de l'expérience client

Des acteurs de la télécommunications se sont planchés ce mercredi, sur le renforcement de l’expérience-client et l’amélioration des opportunités et des performances. En marge d’un panel sur le thème, «Réglementation: sources d’Opportunités, levier de Performances et d’amélioration de l’Expérience Client. », l’amicale des cadres de la Sonatel et l’Autoritè de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), se sont échangés entre autres sur la mise en valeur des actions réalisées pour le renforcement de l'Expérience Client.



Selon Samba Mintou Seye, président de l'Amicale des cadres de la Sonatel (Acs), et coordonnateur du comité d’organisation du panel, l’objectif de cette rencontre est de fournir à l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP),aux opérateurs Télécoms du Sénégal et à toutes les parties prenantes majeures, un cadre d'information, de sensibilisation, d'échanges et de mise en valeur des actions réalisées pour le renforcement de l'Expérience Client, l'amélioration des opportunités et des performances.



« Nous faisons face aujourd’hui à des contraintes extrêmement fortes et l’objet ici présent de ce thème n’était pas de trouver des solutions immédiates aux insatisfactions liées aux attentes mais il fallait obtenir une démarche d’informations de sensibilisation, d’échanges pour permettre à tout un chacun de comprendre en quoi le régulateur, l’opérateur et les autres parties prenantes peuvent bénéficier de ce dispositif pour renforcer l’expérience client, pour améliorer leur source d’opportunité et de performance », a expliqué M. Seye.



M.Seye a ajouté : « nous avons eu l’initiative de mettre en place cette unité de créer un déclic, travailler sur les postures parce qu’ils n’a pas d’autres acteurs mieux placés que les cadres pour impulser une démarche beaucoup plus dynamique par rapport aux enjeux qui nous attendent ».



A l’en croire, ce comité a décidé de mettre en place une grande Amicale des cadres des secteurs de télécoms et du numérique qui compte jouer un rôle d’informateur, d’accompagnateur. Surtout anticiper sur les éventuelles tensions qui peuvent exister mais aussi réfléchir à l'élargissement du dispositif de prévention, d'anticipation et de traiteme des situations de crise, fournir des recommandations et produire des supports de bonnes pratiques ».