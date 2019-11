Télescopage à Tivaouane : Le khalife des Tidianes adoube Omar Sarr et sermonne Wade

Télescopage ! C’est le mot qui sied le plus pour qualifier ce qui s’est passé, mercredi, à Tivaouane chez le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour entre les frères libéraux. Le président Abdoulaye Wade avait dépêché une forte délégation à la tête Bara Gaye pour les besoins du Gamou, mais c’était sans compter que les « frondeurs » du parti démocratique sénégalais (PDS) s’y rendront également.



Reçus au même moment, le guide religieux a profité de l’occasion pour rapprocher les deux camps rivaux. Et selon des sources ayant assistés à la rencontre, rapporte « L’As », le marabout déclare qu’il a aimé la posture du désormais numéro2 du Pds. Pour montrer qu’il suit l’actualité, il a signifié à son hôte Omar Sarr, d’avoir bien répondu avec intelligence et sans déraper, à une des question piège de la journaliste Aîssatou Diop Fall lors de son émission, « Face to face ». Mieux, le khalife, ajoute que ; " s’il avait dérapé, je lui aurais signalé ".





Et pour le compte de la délégation du patriarche du PDS, le Khalife soutient que « Wade doit se garder de poser tout acte qui va dans le sens de diviser ses enfants. À son âge, il avoir le rôle de rassembleur et de régulateur. »