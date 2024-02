Temps d'antenne des candidats: le CNRA publie la décision fixant le nombre, la durée, les horaires ainsi que les modalités

Dans sa décision rendue publique le 31 janvier 2023, le Conseil national de régulation et de l'audiovisuel fixe le temps d'antenne à la Radio et à la Télévision publiques, mis à la disposition des candidats à l'élection présidentielle du 25 février 2024. La durée est de trois (03) minutes par jour et par candidat du dimanche 4 février 2024 à 00 heure au vendredi 23 février 2024 à minuit. La note informe que "s'il y a un deuxième tour de scrutin, le temps d'antenne, mis à la disposition des candidats, est de sept (07) minutes. Il est diffusé à compter du deuxième jour suivant l'affichage de la liste des candidats au greffe du Conseil constitutionnel. La diffusion du temps d'antenne des candidats s'arrête la veille de l'élection à minuit". A lire ci-dessous l'intégralité de la décision !

Fana CiSSE

