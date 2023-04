La « Semaine de Paix » de l’initiative MESURe, lancée pour instaurer un climat apaisé dans le jeu politique a pris fin ce dimanche 02 avril 2023.



Elle s’est matérialisée à travers une manifestation à la place du souvenir le 28 mars 2023 et une cérémonie similaire à Ziguinchor qui ont fait intervenir des personnalités de la sphère religieuse et de la société civile et surtout ont mis en avant les enfants et les femmes qui ont délivré des messages de haute portée aux acteurs politiques.



Les initiatives de MESURe se disent satisfaits de « L’adhésion d’importantes franges de la société sénégalaise, toutes obédiences confondues et toutes générations considérées, à la promotion de la paix et de la concorde nationale; Des signaux importants d’apaisement traduits, d’une part, par une justice rendue sans excès, et d’autre part, par des sorties responsables de plusieurs acteurs politiques; L’absence de manifestations et de destruction des biens publics et privés et consécutivement le non-recours à la violence des forces de l’ordre sur des manifestants ».





MESURe et les organisations partenaires promettent de continuer « à œuvrer pour favoriser le dialogue inclusif et ouvert autour des questions fondamentales et des priorités stratégiques qui interpellent le Sénégal dans une Afrique confrontée à des défis critiques pour sa jeunesse et sa souveraineté ».



À l’occasion de la fête de l’Indépendance du 04 avril, MESURe invite les Sénégalais « à une large introspection et un débat sans concession sur ces questions ainsi que sur la question centrale de la souveraineté du Sénégal dans un contexte global de plus en plus chargé de menaces ».