Tensions politiques : les Imams et Oulémas condamnent et invitent les acteurs à tirer les leçons des événements de mars

L'Association nationale des Imams et Oulémas du Sénégal, à travers son bureau exécutif, lance un appel solennel au parti au pouvoir comme à l'opposition, les appelant à la retenue, au calme et au sens de responsabilité, suite aux violentes manifestations mercredi.



Ils interpellent surtout l’État qui est le garant de la sécurité de tous les citoyens, à faire preuve de responsabilité, de dépassement et à pacifier l'espace politique pour que les élections territoriales du mois de Janvier se passent dans le « calme et la transparence ».



L’association a condamné ces scènes de violence et a invité les acteurs à tirer les leçons des événements du mois de mars dernier.



Mercredi, plusieurs opposants politiques ont décidé de soutenir le maire de Mermoz Sacré Cœur en l’accompagnant déférer à sa convocation. Malheureusement, ils ont été éconduits après le renvoi de l’affaire au 1er décembre prochain.



Des scènes de violence ont tout de même éclaté, poussant l’association des Imams et Oulémas du Sénégal à jouer au médiateur et à l’apaisement.