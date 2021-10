« Tentative d’assassinat »: Sokhna Aïda Diallo entendue, son avocat dément le communiqué attribué à la gendarmerie

L’affaire de la tentative d’assassinat de Sokhna Aïda Diallo suit son cours. La troisième épouse de feu le guide des Thiantacounes, Cheikh Béthio Thioune, a été entendue hier, lundi, par la compagnie de la gendarmerie de Mbour, une ville de l'Ouest du Sénégal. Selon Libération, elle a confirmé les termes de sa plainte pour tentative d’assassinat déposée par ses conseils.



« Il y a eu un petit quiproquo car l’audition devait se faire à la résidence de Sokhna Aïda Diallo mais elle a accepté de se déplacer pour être entendue. Elle gère cette affaire avec tout le sens de la responsabilité due à son statut de guide spirituel », a expliqué un de ses conseillers, Me Cheikh Khoureyssi Ba.



Poursuivant, la robe noire a fait une précision de taille. Selon lui, « la gendarmerie, qui est un service organisé disposant d’une direction de la communication, n’a jamais communiqué sur cette affaire ».



A l’en croire, « on a tenté de faire croire que la gendarmerie a dit ceci ou cela mais c’est faux. C’est de la manipulation ».



En effet, selon certains médias parus le soir des évènements, la gendarmerie, via un communiqué, parle "d’un vol qui a mal tourné" et non d’une tentative d’assassinat.



L’avocat de revenir sur l’audition de sa cliente. « Sokhna Aïda Diallo a confirmé sa plainte pour tentative d’assassinat, tentative de vol en réunion commis la nuit avec toutes les circonstances aggravantes. Ce sont des faits criminels ».



Me Khoureyssi Ba d’informer que les images des caméras remises aux enquêteurs montrent « nettement un commando composé de plusieurs personnes lourdement armées. Si les gendarmes exploitent les captures et les vidéos, dans une semaine au plus tard, toutes les personnes en cause seront identifiées ».