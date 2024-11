"Tentative d'extorsion de fonds et menace de mort" : un policier et ses deux présumés complices envoyés en prison

Le policier B.Diène et ses deux amis S.Bitèye Diop et I.Diop, séjournent à la prison de Mbour, une ville située dans l'ouest du Sénégal. Ils sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, tentative d’extorsion de fonds et menace de mort ». Ils se sont violemment pris au lutteur Arsenal de Joal qui tentait d'organiser un voyage clandestin. Ils l'ont kidnappé avant de lui demander une rançon pour sa liberté.



Les faits ont eu lieu dimanche 17 novembre dernier, jour des élections législatives anticipées. Selon L’Observateur, en plus de vouloir frauduleusement soutirer 1,5 million de F Cfa au lutteur, le policier n’a pas hésité, au cours d’une bataille rangée avec le camp de celui-ci, à faire usage de son arme de service pour, dit-il, tirer ses antagonises.



Pris de panique, ces derniers prennent la poudre d’escampette pour échapper à une éventuelle arrestation. Ce qui n’était en réalité d’une stratégie pour rester seul avec le convoyeur Arsenal.



Avec ses deux amis, le policier kidnappe le lutteur Arsenal et lui réclame la somme de 1,5 million de F Cfa. Joint au téléphone par le Arsenal de Joal, un membre de sa famille, accompagné de trois autres individus, rejoignent les lieux. Sur place, les proches du lutteur refusent de verser la somme demandée par le policier. Ce qui a fait éclater une bagarre au cours de laquelle le policier dégêne son arme de service, rapporte L'Observateur.



Les pandores de la brigade de gendarmerie locale, en patrouille dans la zone, sont tombés sur la scène. Ils ont procédé à l’arrestation du policier et de ses deux présumés complices.



Face aux enquêteurs, les mis en cause avoue les faits qui leurs sont reprochés. Au terme de leur garde à vue, ils ont été déférés au parquet de Mbour où un mandat de dépôt leur a été décerné.