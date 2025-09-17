Tentative de vol à la Cité Alioune Sow : deux femmes dont une coiffeuse arrêtées puis envoyées en prison

Selon les faits rapportés par L’Observateur, les deux mises en cause avaient pris un taxi pour se rendre dans le quartier. Tandis que F. Ndao restait dans le véhicule, R. Diop est entrée dans la maison de la victime par une porte entrouverte. Cependant, Mme Diassé, réveillée par des bruits suspects, a immédiatement verrouillé la porte de l’intérieur, piégeant ainsi l’intruse. Expliquant avoir déjà été cambriolée par le passé, elle a aussitôt alerté les voisins et contacté la police.

De son côté, F. Ndao, inquiète de ne pas voir revenir sa complice, a demandé au chauffeur de taxi d’appeler R. Diop. C’est finalement la victime qui a répondu à l’appel. Peu de temps après, un groupe de jeunes du quartier a encerclé le taxi et extrait la jeune femme du véhicule avant de la remettre aux forces de l’ordre avec son acolyte, sortie entretemps du domicile.

Lors du procès, les versions des deux accusées se sont révélées contradictoires. F. Ndao a nié toute participation au projet délictueux, tandis que R. Diop a tenté de minimiser ses actes en évoquant une simple promenade nocturne ou un conflit conjugal. Le tribunal n’a pas retenu leurs arguments, surtout face à leurs aveux initiaux et au rappel de la récidive pour R. Diop.

Le procureur a qualifié les faits de « tentative manifeste de vol ». R. Diop a été condamnée à deux ans de prison ferme, et F. Ndao à deux ans d’emprisonnement, dont six mois ferme.

Dans la nuit du 5 septembre dernier, deux jeunes femmes, R. Diop (24 ans, coiffeuse) et F. Ndao (21 ans), ont été interpellées puis jugées pour une "tentative de vol" au domicile de Mme A. A. Diassé, situé à la Cité Alioune Sow (Dakar).