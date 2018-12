Ter : des «ferrailleurs» dérobent les boulons qui fixent les rails

Alors que son inauguration est annoncée le 14 janvier 2019, le Train express régional (Ter) risque de ne pas être fonctionnel à cette date. En effet, à peine les rails posés, des individus s’amusent à dérober les gros boulons qui permettent de fixer les rails.



Pour les contraindre, rapporte l’enquête, les autorités en charge de l’affaire, ont pris les mesures idoines. La nuit, sur plusieurs kilomètres, on note des jalonnements.



Interrogé, un des agents dit soupçonner les «ferrailleurs. « J’ai entendu que deux personnes ont été prises en flagrant délit. On a récupéré le matériel, mais elles ont été à la suite relâchées. Je ne sais pas pourquoi», informe-t-il.



Un autre travailleur abonde dans le même sens : «ils étaient deux et avaient des sacs à moitiés remplis».