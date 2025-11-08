Tera meeting: Ousmane Sonko exige la dissolution de l’APR et qualifie la dette cachée de “haute trahison”

Lors de son “Tera meeting” ce samedi 8 novembre, Ousmane Sonko a vivement attaqué l’ancien régime, qualifiant la dette cachée révélée ces derniers mois de “haute trahison”. Il a appelé à la dissolution de l’Alliance pour la République (APR), qu’il considère comme un “parti criminel”.
“L’an dernier, lorsque j’ai évoqué la dette cachée, on a voulu faire croire que c’était un leurre. Aujourd’hui, la Cour des comptes et le FMI confirment son existence. Toute personne qui persiste à la nier doit aller en prison”, a déclaré le leader de Pastef.
Porté par une foule acquise à sa cause, Sonko a assuré que les Sénégalais n’accepteraient plus de telles pratiques.
“Voilà l’héritage laissé par Macky Sall et l’APR. Ce parti doit être dissous, car il a perdu toute légitimité dans ce pays. Un décret doit être pris pour mettre fin à son existence”, a-t-il lancé, sous les acclamations de ses partisans.
