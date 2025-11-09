Tera meeting du Pastef : le FDR déplore un «spectacle pitoyable» et dénonce «les violences policières» contre l’opposition

Le Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR) déplore ce dimanche 09 novembre 2025 «un spectacle pitoyable», après le tera meeting organisé par le Parti Patriote africain du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef). Le FDR estime que le tera meeting initié par le président Ousmane Sonko est «un nouvel épisode de folle dérive du pouvoir qui semble avoir perdu toute lucidité devant la complexité des tâches de gouvernance», dans un communiqué.



A la suite de cette critique, le FDR pointe du doigt l’interdiction par le préfet de Dakar du rassemblement du «Collectif Niakhtou National» au terrain Sacré-Cœur 3. «Une violence policière s’est abattue sur des citoyens désireux d’exercer leurs libertés constitutionnels d’expression et de manifestation», déplore le FDR, qui assure que «ces dérapages ne font que renforcer (sa) détermination».



La conférence des leaders du FDR invite aussi le peuple « à poursuivre et à amplifier» le combat pour entre autres «le payement immédiat des bourses de sécurité sociale, l’indemnisation des victimes des inondations, la libération immédiate des détenus politiques et le respect des libertés démocratiques et la fin de la persécution des journalistes, des opposants et voix critiques».



Les signataires du communiqué ont enfin «exigé le respect de la liberté de manifestation», estimant que la «répression est indigne du Sénégal. »