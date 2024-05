Terrain Acapes : le rassemblement de Aar Sunu Gal interdit pour menaces de troubles à l'ordre public…

Dans un arrêté rendu public ce vendredi 31 mai 2024, le préfet de Dakar a interdit le rassemblement prévu pour ce vendredi 31 mai 2024, de 15 heures 30 minutes à 18 heures 30 minutes, au terrain ACAPES des Parcelles assainies, par messieurs Lamine NDONG, Mouhamed BA et Wagane DIOUF, au nom d'une structure dénommée Aar Sunu Gal pour menaces de troubles à l'ordre public et risques d'infiltration par des personnes malintentionnées.



Sur ce, «le Commissaire central de Dakar est chargé de notifier aux déclarants et communiquer partout ou besoin sera l'exécution », lit-on sur l’arrêté du Préfet.