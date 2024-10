« The Next CEO Day » : H&C Executive Education outille les leaders africains pour une gestion d'excellence

« Il est possible pour que la transformation de l’Afrique soit une réalité »

Des centaines de PDG, Directeurs généraux et top managers ont pris part, ce samedi, à ‘’The Next CEO Day’’, une journée dédiée aux dirigeants, organisée par H&C ‘’Executive Education’’. Cet événement a permis aux participants d’assister à des keynotes speaking (conférences), des masterclass et des panels, visant à simplifier le rôle de dirigeant et à promouvoir une excellence managériale. L’objectif de cette initiative est de renforcer les compétences de la nouvelle génération de leaders pour transformer les entreprises africaines et les mettre sur les rails de la percée nationale, régionale et mondiale.« Notre rôle, c’est de créer des contenus dédiés à l’accompagnement, à la capacitation des dirigeants. Et puis nous accompagnons beaucoup d’entreprises dans plusieurs secteurs que ce soit la banque, des assurances, la logistique… Ce qu’il faut pour être Directeur général, il faut travailler à s’optimiser, à élever sa capacité à s’adapter au job », a déclaré Harann H. Cakpo, CEO HC Exécutive Education.D’après lui, il faut se projeter dans le futur, s’adapter, avoir une vision. « Quand on a l’opportunité d’avoir un poste de dirigeant, qu’on soit directeur financier, commercial, des opérations, directeur du système d’information où autres, on a cette vision en élevant ses équipes, en créant un cadre de collaboration de manière à pouvoir dériver l’excellence. Le dirigeant par définition, c’est celui qui travaille chaque jour à pousser le curseur de l’excellence, de la performance, l’effectivité à concrétiser sa vision », a Harann H. Cakpo.Zoumana Coulibaly, Directeur général adjoint H&C Exécutive Education, a rappelé l’ambition panafricaine de cette structure qui selon lui vise à amener les dirigeants africains à créer l’illumination en termes de développement de dynamique économique, social au sein de l’Afrique.« Quand on a une telle vision, il faut la décrire, il faut l’écrire, la schématiser, structurer pour que les Africains dirigeants d’aujourd’hui, de demain puissent savoir de quoi, en termes de support s’appuyer pour pouvoir faire des merveilles. Il est possible pour que la transformation de l’Afrique soit une réalité. Mais ça se fait à travers un schéma. Et les meilleures manières pour nous de concrétiser ce qu’on dit chaque jour, c’est de l’écrire à travers des livres », a-t-il expliqué.Ndeye Coumba AW, Directrice générale de BICIS Sunu Group, a souligné l’importance de l’agilité et de la maîtrise des nouvelles technologies dans le leadership moderne.« Un dirigeant doit être agile. Un dirigeant aux faites des nouvelles technologies, des nouvelles innovations. Utiliser la data, ça permet d’appréhender ou d’anticiper sur les besoins du consommateur », a-t-elle conseillé.Interpellé sur le cycle de pilotage de la performance au quotidien, Robert Latir Niane, Directeur général de la Société Immobilière Mutuelle du Sénégal, filiale du Crédit Mutuel du Sénégal (CMS), a mis en avant l’utilité des outils stratégiques partagés lors de l’événement.« Les dirigeants font des plans stratégiques sur une période. Une fois le plan stratégique validé, on a tendance à oublier. Et je pense que les outils qu’on nous a montrés ici, nous permettrons de faire en sorte que notre présence à la réalisation de ce plan stratégique, participe à la réalisation des objectifs, à la performance », a-t-il assuré.