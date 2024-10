Thiadiaye : le général Talla Ndiaye plaide pour le maintien des filles à l’école

« Bravo d'avoir inscrit vos enfants à l'école. Mais ce n'est pas tout. Aux parents, je leur demande de maintenir les filles à l'école. Je vous demande de cesser d'interrompre les études des enfants pour les marier. Les parents, je vous demande de donner à vos filles les mêmes chances que vous donnez à vos garçons. L'école, c'est le chemin le plus sûr vers la réussite sociale. Il n'y en a pas d'autres », a souligné le général Talla Niang, président de l'association IMPACT, qui œuvre pour le développement de la commune de Thiadiaye ainsi que du département de Mbour.



Qui ajoute : « Je vous demande de les accompagner à chaque moment de leur parcours scolaire, de les accompagner pour améliorer leurs conditions d'apprenant, de les accompagner pour améliorer leur éducation à la maison, de les accompagner en leur recommandant perpétuellement de respecter les maitres », a exhorté le président de l’association pour le développement de Thiadiaye.



« Le maitre », explique -t-il aux parents et aux élèves de la localité « c'est comme un Serigne daara. L'élève lui doit respect et considération, parce que celui qui te donne une partie de sa connaissance, de son savoir, on ne peut pas le payer. Donc, vous les enfants, je vous demande de respecter vos maitres et de travailler ».



Le général Talla Niang, a fait ce plaidoyer au cours d'une cérémonie de remise de fournitures destinées aux écoles publiques de Thiadiaye.