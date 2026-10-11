Thiam Baabel : l’humoriste sénégalais qui fait sa place sur les réseaux sociaux depuis les États-Unis

À 23 ans, Serigne Fallou Thiam, connu du public sous le pseudonyme de Thiam Baabel, trace progressivement son chemin dans le monde de la création de contenu. Basé aux États-Unis, ce jeune sénégalais s’est lancé sur les plateformes numériques en 2024 avec une ambition : divertir les internautes à travers des productions humoristiques inspirées de situations de la vie du quotidien.



Un humour ancré dans les réalités du quotidien



Les vidéos de Thiam Baabel s’appuient sur des scènes ordinaires, des personnages et des comportements familiers. Son objectif est de proposer des contenus auxquels son public peut s’identifier, tout en apportant une touche comique aux situations mises en scène.



La spontanéité et l’autodérision occupent une place importante dans ses productions. Cette approche lui permet de créer un lien avec les internautes et de faire grandir progressivement sa communauté sur les réseaux sociaux.



Au-delà des sketchs, le jeune humoriste s’oriente vers des réalisations plus structurées. Il expérimente des histoires plus développées, en accordant une attention particulière au jeu d’acteur, à la narration et aux techniques de mise en scène.



Cette évolution traduit sa volonté d’explorer de nouvelles formes d’expression sans abandonner le registre humoristique qui caractérise ses débuts. À travers ses publications, il cherche également à encourager les échanges avec son audience et à maintenir une relation de proximité avec celle-ci.



Des artistes aux footballeurs, un réseau de collaborations varié



Thiam Baabel élargit aussi son univers grâce à des collaborations avec plusieurs personnalités sénégalaises. Dans le domaine musical et artistique, il a notamment travaillé sur des contenus avec Wally Seck, Jahman X-Press, Ngaaka Blindé, Rèma et le groupe Safari.



Le sport fait également partie de ses centres d’intérêt. Le créateur produit des vidéos avec des joueurs de l’équipe nationale du Sénégal, parmi lesquels Ismaïla Sarr, avec qui il entretient une proximité particulière.



Ces rencontres lui permettent de renouveler ses idées, de varier les formats proposés et de rapprocher son univers humoristique de celui de la musique et du football.



Malgré son installation aux États-Unis, Thiam Baabel conserve un lien avec le public sénégalais à travers ses publications numériques. Il poursuit le développement de ses projets en alternant humour, collaborations et productions plus élaborées.



Son expérience met en évidence les possibilités offertes par les réseaux sociaux aux jeunes créateurs sénégalais. Ces plateformes leur permettent de faire connaître leur travail, de collaborer avec des personnalités de différents horizons et de toucher des internautes au-delà des frontières nationales.