Lotissement Hangar Pèlerin : le Collectif interpelle l'État et prévoit des actions

Le Collectif des détenteurs de titres du lotissement dit « Hangar Pèlerin » exprime son profond désarroi face au blocage persistant de ce dossier foncier, qui plonge depuis plusieurs années des familles dans l'angoisse, l'incertitude et la précarité.



Malgré les démarches entreprises et les engagements annoncés par l'État, aucune solution définitive n'est venue sécuriser ces familles qui vivent dans l'attente et le sentiment d'être laissées sans réponse.



Dans un communiqué, le Collectif rappelle qu'il s'agit d'un dossier qui s'éternise. Des correspondances ont été adressées au ministre des Finances et du Budget, au Président de la République ainsi qu'au Directeur des Domaines. La clôture du processus de vérification du site avait été annoncée, mais cette échéance n'a pas été tenue, ce qui est vécu comme « une cruelle désillusion ».



Par ailleurs, l'audition de l’ancien directeur des Domaines, Abdou Gningue, devant la Commission d'enquête parlementaire sur les défaillances de l'attribution foncière ravive l'inquiétude des détenteurs. Le communiqué parle d'un « véritable drame social » où la stabilité économique, sociale et morale des familles est durement éprouvée.



Face à l'impasse, le Collectif salue « l'attention portée par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à la gouvernance foncière », mais appelle à « traduire rapidement ces orientations en mesures concrètes, assorties d'un calendrier précis et d'un cadre de concertation ».



Il annonce une série d'actions d'information, de sensibilisation et de mobilisation citoyenne pour « interpeller les autorités sur l'urgence d'une résolution définitive » et « porter le dossier auprès des interlocuteurs et instances pertinentes ». Tout en restant « disponible pour un dialogue constructif », il prévient que « l'attente ne peut se prolonger indéfiniment ».