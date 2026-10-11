JOJ Dakar 2026 : le Sénégal hérite de la poule F en beach-volley

Les équipes sénégalaises de beach-volley connaissent désormais leurs futurs adversaires pour les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, qui se tiendront du 31 octobre au 4 novembre. Logés dans le groupe F, les garçons affronteront la Suède, la Turquie ainsi que les Palaos. Côté féminin, les Lionnes partageront la même poule avec le Cap-Vert, la République dominicaine et la Malaisie, selon des informations relayées par l’APS.



Sur le sable, les ambitions nationales seront portées par les duos Mouhamed M. Sidibé - Souleymane Seck Cissé Thiam chez les hommes, et Fatou Thiam - Nafi Segnane chez les dames. Cette compétition s'inscrit dans la riche histoire d'une discipline devenue olympique à Atlanta en 1996 après un premier essai à Barcelone en 1992, et solidement ancrée aux JOJ depuis Singapour 2010.



Liste complète des poules du tournoi :



Chez les hommes



Poule A : Allemagne, Sierra Leone, Namibie, Maroc.

Poule B : Autriche, République islamique d’Iran, République démocratique du Congo, Îles Caïmans.

Poule C : Australie, Kazakhstan, Koweït, Arabie saoudite, Ghana.

Poule D : Norvège, Chili, Nicaragua, Afrique du Sud.

Poule E : Venezuela, Brésil, États-Unis, Guatemala.

Poule F : Sénégal, Turquie, Suède, Palaos.



Chez les dames



Poule A : République populaire de Chine, Paraguay, Canada, Gambie.

Poule B : Pays-Bas, Grèce, Tunisie, Thaïlande.

Poule C : Suisse, Équateur, Mexique, Porto Rico.

Poule D : Italie, Nigeria, Japon, Égypte.

Poule E : Mozambique, Argentine, France, Guam.

Poule F : Sénégal, Malaisie, République dominicaine, Cap-Vert.