Lutte : Talfa terrasse Mor Kang Kang et signe une troisième victoire consécutive

Talfa s’est imposé devant Mor Kang Kang, ce dimanche 11 octobre 2026, à l’Arène nationale, lors du gala organisé par Abourakh Events.



Dès le coup de sifflet de l’arbitre, Talfa accule son adversaire, sort des limites de l’enceinte. De retour dans l'enceinte, le pensionnaire de l’écurie “Door Doorat” adopte la même stratégie. Il impose sa force à Mor Kang Kang, lui saisit la jambe avant de le terrasser.



Avec ce succès, Talfa signe une troisième victoire consécutive et se rapproche du cercle des VIP de l’arène.



De son côté, Mor Kang Kang concède une deuxième défaite consécutive, après celle enregistrée face à Prince.



Il y a quelques mois, Talfa réclamait un combat contre Balla Gaye 2. Avec cette nouvelle victoire, le lutteur des Parcelles Assainies peut désormais prétendre affronter des ténors de l’arène.