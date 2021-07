Thiaroye : un gang de braqueurs dont le cerveau est une ancienne footballeuse, démantelé

La gendarmerie a mis hors d’état de nuire la bande de braqueurs qui opérait dans la banlieue dakaroise, plus précisément à Thiaroye Azur. Le cerveau du gang, Amy Sène, une ancienne footballeuse.



Selon Libération qui donne l’information dans sa parution de ce lundi, les malfaiteurs avaient dépouillé une boutique à la Cité Socabeg, à Thiaroye. Ils ont agressé à coups de couteau le boutiquier Ibrahima Diallo après l'avoir aspergé de gaz avant d’emporter avec eux un téléviseur écran plat et de 950 000 Fcfa.



Les mis en cause ont été arrêtés et placés en garde à vue. La bande serait responsable de plusieurs cambriolages dans la banlieue.