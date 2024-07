Thierno Bocoum s'adressera aux Sénégalais après le face-à-face du Président Bassirou Diomaye Faye

Le président de l'Alternance générationnelle pour l’intérêt de la république (AGIR), Thierno Bocoum, fera face aux Sénégalais. Dans une annonce faite sur sa page Facebook, M. Bocoum a déclaré : « Je m'adresserai aux Sénégalais après le face-à-face entre le président de la République et une presse sélectionnée ».



Cette intervention survient en réponse à la récente sortie médiatique du Président Bassirou Diomaye Faye, qui a décidé d'accorder une interview exclusive à six (6) médias à l'occasion de ses 100 jours au pouvoir. Thierno Bocoum prévoit de commenter et de réagir face a cette "selection".