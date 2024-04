Thiès: La douane saisit des billets noires d'une contrevaleur de près de 315 milliards FCFA

La Brigade Spéciale de Recherche des Douanes a procédé à une saisie de billets noirs d'une valeur estimée à 314 826 036 FCFA. Cette opération a eu lieu le dimanche 7 avril 2024, aux alentours de 10 heures, à la Cité Balabey de Thiès.



Cette saisie découle de l'exploitation d'informations concernant des individus détenant des billets noirs et cherchant à les blanchir pour les convertir en dollars. Grâce à un dispositif de surveillance et à l'intervention des membres de la Brigade Spéciale de Recherche, l'opération de blanchiment des billets a été interrompue, et un colis contenant les coupures de couleur verdâtre a été saisi. Il s'agit en tout de cinq mille cent quarante billets noirs en coupures de cent dollars américains.



Six personnes impliquées dans cette affaire de faux monnayage ont été arrêtées sur les lieux et remises à la disposition du parquet de Thiès.