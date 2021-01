Thiès: Monseigneur André Gueye annonce des restrictions concernant les enterrements

Face à la hausse exponentielle des cas de Covid-19 à Thiès, l’Eglise a décidé de prendre certaines mesures de restriction concernant les célébrations de messe, mais surtout les enterrements.



« Nous constatons tous que la pandémie de Covid-19 n’en finit pas de se propager et de faire des victimes de plus en plus nombreuses dans nos communautés paroissiales », a d’emblée alerté Monseigneur André Gueye dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



Soulignant que désormais les messes de mariages sont strictement réservées à la famille et aux proches parents. « Pour les funérailles, les veillées de prières publiques dans les maisons et les expositions de corps sont suspendues. La levée du corps est désormais réservée à la famille restreinte », a informé le document.



Avant d’ajouter: « Les corps seront directement acheminés au cimetière où le prêtre fera l’absoute, en présence de la famille restreinte et des proches parents. Une messe à l’intention du défunt peut être célébrée avant ou après les obsèques, à la demande de la famille ou des proches. Les longues files et les regroupements pour présenter les condoléances, ainsi que les cérémonies ou les organisés à la maison mortuaire sont déconseillés ».