Thiès : cinq ronds-points désormais équipés de feux de signalisation

Le maire de la ville de Thiès, Babacar Diop, a procédé, le 24 décembre 2025, à la mise en service officielle des feux de signalisation installés sur cinq carrefours de la cité du rail, située à environ 70 kilomètres à l’est de Dakar.Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du processus de modernisation de la ville. Lancé en juillet dernier, le projet a concerné cinq carrefours stratégiques, notamment les ronds-points Stade Lat-Dior, Stade Maniang Soumaré, la gare routière, ainsi que deux autres artères majeures de Thiès. Les feux tricolores y sont désormais opérationnels.Le maire de Thiès a par ailleurs annoncé que le marché de la deuxième phase du projet, dont le lancement est prévu d’ici février 2026, a déjà été attribué à la même entreprise. Selon lui, les commandes ont été exécutées afin de poursuivre les travaux au niveau des ronds-points de Nguinth, Ecobank, de la mairie de ville, de la promenade des Thiessois, ainsi que du carrefour du commissariat central.Cité par l’Agence de Presse Sénégalaise (APS), Babacar Diop a affirmé que les autorités municipales « sont déterminées, au cours de l’année à venir, à prendre en charge l’ensemble des 16 carrefours nécessaires à la ville de Thiès ».