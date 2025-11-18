Thiès : le corps d'un jeune homme retrouvé sans vie dans un champ

Le corps sans vie d'un jeune homme a été découvert lundi 17 novembre vers 7 heures du matin dans un champ en bordure du quartier Massamba Guèye, commune de Fandène (région de Thiès).

C'est le propriétaire du terrain qui a fait cette macabre découverte. "Je me rendais comme d'habitude à mon champ quand j'ai aperçu quelque chose d'anormal", a témoigné le cultivateur, visiblement encore sous le choc. "J'ai d'abord cru que c'était le troupeau qui était entré dans mon champ, car les barrières avaient été déplacées. C'est alors que j'ai découvert le corps d'un jeune homme allongé avec des blessures. J'ai immédiatement alerté les voisins."

Aussitôt informés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Fandène se sont rendus sur place pour procéder aux premières constatations. Le corps de la victime, qui présentait plusieurs blessures, a été transporté à la morgue de l'hôpital régional de Thiès en vue d'une autopsie.

Pour le moment, l'identité du jeune homme reste inconnue et les circonstances exactes de sa mort demeurent mystérieuses. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du décès et identifier d'éventuels responsables.

Les habitants du quartier Keur Massamba Guèye suivent l'affaire avec inquiétude et espèrent que la lumière sera faite dans les plus brefs délais.