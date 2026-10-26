Tivaouane: Abdou Aziz Diop (Forum civil) appelle à l’accélération des travaux de santé et d’assainissement

Abdou Aziz Diop, membre du Forum civil, appelle les pouvoirs publics à accélérer la mise en service complète de l’hôpital Seydi El Hadji Malick Sy, l’achèvement des travaux d’assainissement et la réhabilitation de la voirie de Tivaouane. Dans une tribune transmise à l’APS, il invite l’État à poursuivre les investissements dans la cité religieuse au-delà des préparatifs du Gamou, afin de répondre durablement aux besoins des populations. Il estime que ces chantiers constituent des «besoins prioritaires des populations».



Concernant l’hôpital de niveau 3 Seydi El Hadji Malick Sy, dont la mise en service progressive a démarré le 10 août 2026, Abdou Aziz Diop déplore un fonctionnement encore limité aux consultations externes et à la radiologie conventionnelle. Il attribue cette situation à la mise à disposition « incomplète » de certaines infrastructures et de certains équipements.



Cette situation empêche une partie du personnel médical et paramédical d’exercer pleinement ses fonctions, obligeant les patients à continuer de se rendre à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh. Il plaide également pour l’accélération du règlement des sommes dues à l’entreprise Ellipse afin de permettre la réception des équipements et le démarrage effectif de toutes les activités hospitalières.



Sur le volet de l’assainissement, le membre du Forum civil rappelle que les travaux de gestion des eaux pluviales, lancés en novembre 2025, devaient être achevés fin juillet 2026. Toutefois, ils n’ont pas été livrés dans les délais prévus et ont été suspendus le 14 août 2026 en perspective du Gamou.



La «dégradation avancée» de plusieurs grandes artères





Évoquant l’« impact positif » des ouvrages déjà réalisés lors du dernier Gamou, Abdou Aziz Diop souligne la nécessité d’achever les travaux restants, notamment les exutoires. Il exhorte les pouvoirs publics à accélérer le paiement des sommes dues à l’entreprise pour permettre la reprise et l’achèvement du chantier avant le prochain Gamou, prévu à la mi-août 2027. Il plaide également pour un programme complémentaire consacré à l’assainissement des eaux usées.



Par ailleurs, Abdou Aziz Diop déplore l’état de « dégradation avancée » de plusieurs grandes artères de Tivaouane, où les nids-de-poule endommagent les véhicules et compliquent la circulation. Il juge «insuffisantes» les interventions de l’Agéroute, limitées ces deux dernières années à « quelques réparations ponctuelles ». Il appelle ainsi à une restructuration urbaine et à la modernisation des aménagements, notamment aux abords de la grande mosquée et de l’esplanade des mosquées.