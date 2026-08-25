Tivaouane: Cheikh Ahmed Tidiane Sy souligne les multiples dimensions de la célébration du Gamou

À Tivaouane (ouest), à l’occasion de la célébration du Gamou, ce 25 août 2026, Cheikh Ahmed Tidiane Sy, membre de la famille Tidiane, a salué le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, et rappelé la portée spirituelle de cette commémoration de la naissance du Prophète Mohamed (PSL).



Évoquant la cérémonie officielle, il a souligné les différentes dimensions du Gamou. «Le Gamou a des dimensions multiples. La première est la dimension affective, qui correspond au réarmement spirituel que le talibé vit à travers les Burds pendant dix jours », a-t-il expliqué.



Il a également évoqué une dimension diplomatique liée à la cérémonie officielle. « C’est la dimension dont le khalife général fait une adresse aux musulmans du monde entier, particulièrement aux Sénégalais», a-t-il indiqué.



Cheikh Ahmed Tidiane Sy a aussi rappelé l’importance que Serigne El Hadji Malick Sy accordait à ce rassemblement : «El Hadji Malick disait que ce que le sage doit dire en une seule nuit comme vérité, il souhaiterait que tout le monde soit présent», a-t-il rapporté.



Toujours selon lui, le Gamou revêt une portée nationale et internationale. « Cette cérémonie est non seulement nationale, mais aussi internationale. Toute la communauté musulmane et tidiane à travers le monde y assiste », a-t-il relevé.



Il a enfin souligné l’importance du message attendu du khalife général, en lien avec le thème de cette édition et les orientations de la communauté musulmane. Il a rappelé que Serigne El Hadji Malick Sy faisait des rassemblements religieux des moments de mobilisation et de transmission des valeurs religieuses à travers les dahiras et les Burds.