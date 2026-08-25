Maouloud 2026: Aminou Lô, porteur d’un message de Diomaye, reçu par le Khalife général de Médina Baye

À l’occasion de la célébration du Maouloud 2026, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô s’est rendu, ce mardi 25 août 2026, chez le Khalife général de Médina Baye, Cheikh Mahi NIASSE, pour «une visite de courtoisie», selon un communiqué de la primature.



Al Aminou Lô, porteur d’un message du Président Diomaye Faye, a «sollicité des prières pour la paix et la prospérité» du Sénégal. De son côté, le Khalife a salué cette visite et «magnifié l’engagement du gouvernement pour la réussite» du Gamou.



Après Médina Baye, la délégation du Premier ministre s’est rendue à Léona Niassène, à Léona Kanène, à Ndémène et à Touba Ndorong.

