«Que le Tout-Puissant veille sur le Sénégal» : le message d' El Malick Ndiaye pour le Maouloud

À l’occasion de la célébration du Maouloud 2026, El Malick Ndiaye, vice-président de l’Assemblée nationale du Sénégal, a adressé un message fort à la nation. Il a formulé ses vœux les plus sincères à la communauté tidiane et à tout le peuple, souhaitant « que cette nuit bénie soit un temps de recueillement, de spiritualité et de renforcement de notre foi ». Le parlementaire a également émis le souhait que les enseignements du Prophète Muhammad (PSL), basés sur la justice et la paix, éclairent le chemin collectif des Sénégalais.



Face à l’afflux massif de pèlerins vers les cités religieuses, le député a tenu à lancer un appel pressant à la responsabilité civile et routière. Pour garantir la sécurité de tous, El Malick Ndiaye a exhorté chacun « à la prudence, à la vigilance et au respect des règles de sécurité sur les routes ».



Il a conclu ses propos en priant pour la patrie, afin « que le Tout-Puissant veille sur le Sénégal » et que la fête se déroule dans une parfaite quiétude.