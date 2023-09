Tivaouane : Macky bat campagne pour Amadou Ba " la prière est importante mais il faut aller voter"

"La Doua, la prière elle est importante pour la victoire mais il faut aussi aller voter le jour-J, c'est crucial. C'est ce que faisait Abdou Aziz Sy Al Amine pour donner le bon exemple ", a-t-il déclaré

"Pour vous dire que soutenir celui que j'ai choisi pour me remplacer", pointant du doigt à Amadou Ba, "c'est pas pour me plaire mais c'est conserver la stabilité et la paix du pays" se justifira t-il.



Le Président de la République Macky Sall a effectué sa dernière visite officielle en tant que chef de l’Etat à la cité religieuse qu'est Tivaouane à l'occasion de la 122e édition du Gamou.Présidant la cérémonie à l’auditorium de l’esplanade des mosquées, après la visite chez le Khalife général des Tidianes, Macky Sall a demandé à Tivaouane de voter pour son candidat le 25 février prochain. Une campagne avant l'heure.