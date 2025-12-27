Tivaouane : le suspect du meurtre sur un chantier arrêté à Saint-Louis

La traque aura été de courte durée. Le principal suspect dans l’affaire du corps découvert sur un chantier à Tivaouane a été interpellé après plusieurs jours de fuite. Selon Libération, l’arrestation a été effectuée par les éléments du commissariat de Saint-Louis, où l’homme se cachait dans une habitation avec l’aide d’un compatriote.Le mis en cause est identifié comme L. Camara, maçon bissau-guinéen âgé de 28 ans. Il partageait le logement installé sur le chantier de la Cité Dabakh avec la victime avant de disparaître brusquement dans les heures ayant suivi les faits, précise le journal dans son édition du samedi 27 décembre.La victime, également âgée de 28 ans, se nomme Yaya Faty, ressortissant guinéen. Son corps avait été retrouvé enfoui sous les fondations d’une maison en construction, une découverte qui avait provoqué une vive émotion dans la localité.Lors des constatations effectuées sur les lieux, les enquêteurs avaient mis la main sur plusieurs éléments matériels, notamment un coupe-coupe, des traces de sang ainsi que des effets personnels appartenant au défunt, dont un bracelet et des vêtements. Ces indices avaient rapidement orienté les investigations vers une piste criminelle.Avec l’arrestation du suspect, l’enquête connaît désormais un tournant décisif. Le mis en cause devrait être entendu sur les circonstances exactes du drame, tandis que les autorités judiciaires poursuivent les investigations afin d’établir les responsabilités.