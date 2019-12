Togo: Gnassingbé presse pour la recomposition de la Cour constitutionnelle

C’est l’une des revendications de l’opposition depuis le début du processus électoral devant conduire à la présidentielle de 2020.



La Cour constitutionnelle est composée de neuf membres dont deux sont désignées par le Sénat. Or jusque-là le Sénat au Togo n’est toujours pas mis en place et la révision constitutionnelle de mai dernier a abrogé la disposition autorisant l’Assemblée nationale à le faire.



Comment le gouvernement va-t-il s’y prendre pour recomposer la Cour constitutionnelle ? Il y a peu d’informations pour l’instant, la rencontre pouvoir-opposition pourrait-elle reprendre ? En novembre, une partie de l’opposition a quitté les discussions estimant ne pas être écoutées.



À deux mois de la présidentielle, le temps presse : 14 candidats sont déclarés, l’ouverture des dépôts de candidatures est prévue le 27 décembre et durera jusqu’au 8 janvier 2020.



La candidature de Faure Gnassingbé devient un secret de polichinelle, ses partisans le poussent à repartir pour un quatrième mandat, un quatrième mandat dont le Parti national panafricain (PNP) de Tikpi Salifou Atchadam ne veut pas entendre parler.