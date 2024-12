Togo: les premières élections sénatoriales auront lieu le 2 février

L'une des dernières étapes de la mise en place des institutions de la Ve République

Pour la première fois de son Histoire, le Togo se dote d'un Sénat. Prévue depuis plusieurs années, la création d'une chambre haute au Parlement n'avait jamais été mise en place jusqu'à présent.Après une campagne prévue du 17 au 31 janvier, les deux-tiers des sénateurs seront élus par les conseillers régionaux et municipaux pour un mandat de 6 ans renouvelable, le 2 février prochain. Le tiers restant sera lui désigné par le président Faure Gnassingbé Selon les textes de la nouvelle Constitution promulguée au mois de mai dernier - et toujours contestée par une partie de l'opposition et de la société civile -, les sénateurs seront chargés d'examiner les projets de lois en première instance avant de les transmettre aux députés.L'installation du Sénat est l'une des dernières étapes de la mise en place des institutions de la Ve République togolaise. Une fois qu'elle sera effective, les deux chambres du Parlement voteront pour élire un président la République dont le rôle ne sera qu'honorifique.La fonction de président du Conseil, qui concentre l'essentiel des pouvoirs, reviendra au chef du parti majoritaire à l'Assemblée. Elle sera donc occupée par l'actuel chef de l'État, Faure Gnassingbé, dont le parti, Unir, a remporté 108 des 113 sièges de députés selon les résultats officiels des dernières élections législatives qui ont eu lieu au mois d'avril dernier.