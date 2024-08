Togo: premières interpellations après l'enlèvement de l'activiste béninois Steven Amoussou

C’est une affaire prise très au sérieux de part et d’autre de la frontière entre le Togo et le Bénin. Après enquête, un communiqué du procureur a été lu dimanche sur la télévision nationale togolaise. Une esthéticienne de nationalité béninoise établie à Lomé a été identifiée comme la personne-ressource qui aurait aidé les ravisseurs à localiser les appartements de l’activiste. Selon le parquet, elle aurait aussi servi d’appât pour attirer Steven Amoussou dans un piège.



Pas de réaction côté Bénin

Cette ressortissante béninoise a été placée sous mandat de dépôt et inculpée pour complicité d’enlèvement, tout comme un conducteur de taxi-moto, de nationalité togolaise. Il aurait aidé les présumés ravisseurs dans leurs trajets à Lomé. Les noms de trois des quatre suspects du rapt ont été cités dans le communiqué du procureur.



Ces hommes, tous béninois, membres du même club de gymnastique, sont activement recherchés pour kidnapping d’un citoyen béninois vivant au Togo. Dimanche soir, les autorités béninoises n’avaient pas réagi.