Tomboronkoto (Kédougou) : un camion se renverse, l'apprenti dans un état critique

C'est un camion bourré de plusieur tonnes de ciment qui s'est renversé. La remorque qui était en partance pour le Mali est tombé avec toute sa charge. L'accident est survenu dans la commune de Tomboronkoto.

D'après, les témoins c'est en amorçant le virage que le chauffeur a perdu le contrôle de l'engin qui s'est finalement renversé après quelques courses.



Même si l'accident n' a pas enregistré de morts, l'apprenti est, quant à lui, dans un état critique. Selon les témoins de l'accident "il est entre la vie et la mort".



Aussitôt informée de l'accident la brigade de gendarmerie de Mako et des éléments des sapeurs pompiers ont rappliqué sur les lieux. Pour l'heure, les deux occupants du camion ( le chauffeur et l'apprenti) sont internés au centre hospitalier régional, Amath Dansokho de Kédougou.