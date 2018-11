Tombouctou : Nouvel assassinat d’un officier du MOC

C’est arrivé ce matin en plein cœur de Tombouctou, plus précisément dans le quartier d’Abaradjou, situé au Nord de la ville. En effet, pour la deuxième fois de suite, un officier du Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC) de Tombouctou a été assassiné par des individus armés non identifiés.



Cet officier du MOC se nommait Moulaye Touhami et il était un cadre militaire du MAA-Plateforme. C’est alors qu’il sortait d’un hôpital pour passer sa visite médicale dans le cadre des opérations DDR que des individus armés ont ouvert le feu sur lui. A noter qu’il était sur une moto quand les faits se sont produits. Faute de revendication, on ignore encore l’identité des véritables auteurs de cet acte, même si le mode opératoire laisse croire que ce sont les éléments du JNIM.



Rappelons que ce groupe avait implicitement revendiqué l’assassinat d’un autre officier du MOC de Tombouctou en la personne de Saloum Ould Mbecki, le 9 septembre dernier, presque dans les mêmes conditions. Le JNIM a d’ailleurs menacé de s’en prendre aux éléments de cette structure les qualifiant d’espions de la France.