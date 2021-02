Top 10 des Tubes sénégalais les plus tendances sur Youtube depuis novembre: Adiouza en tête

2020 a été une année particulièrement difficile pour les musiciens. Si elle a été avare en musique, en live et concert, l'offre musicale numérique a par contre été considérable. En effet, durant la crise sanitaire, les sorties digitales d'albums et les vidéos clips ont été les seuls moyens pour les artistes, de rester en contact avec leur public.



Avec 2 milliards d’utilisateurs mensuel dans le monde et plusieurs milliards de vues par jour, 82 000 vidéos vues en une seconde, 720 000 heures de vidéos ajoutées quotidiennement, YouTube est le premier choix pour diffuser et découvrir les vidéos musicales. Avec une profusion exceptionnelle de vidéos musicales cette année, le pays de la Téranga ne fait pas exception.



Les artistes sénégalais ont rivalisé tout au long de l'année sur la plateforme pour séduire leur public. Dans ce classement fait par PressAfrik, qui prend en compte les vidéos sorties de novembre 2020 jusqu'à maintenant, c'est Adiouza, qui domine cette playlist avec le hit « Madame Bonheur » et ses 5 688 965 vues. Elle est suivie de près par une autre valeure sûre de la musique sénégalaise, Aida Samb, pour son single « Baadolo » avec ses 3 173 608 vues. Dip Doundou Guiss fait encore parler de lui avec son méga tube « Musiba » qui a 2 562 043 vues en seulement, deux semaines.

Ndeye Fatou Touré

