Total cède 30% de sa concession de Rufisque Offshore à Pétronas

Le pétrole sénégalais intéresse de plus en plus les Occidentaux. Après les Australiens, les Américains, les Britanniques et les Français, le secteur pétrolier et gazier enregistre une nouvelle intéressée. Il s’agit des Malaisiens qui ont acquis près du tiers (30%) du bloc Rufisque Offshore le 2 mai dernier de la compagnie française Total.



Avec cette nouvelle donne, Total se retrouve désormais avec une participation de 60% dans le bloc en question, le Sénégal contrôlant les 10% restants.



Ce contrat (Rufisque offshore profond) a été à l’origine du départ de Thierno Alassane Sall du gouvernement. Considérant que l’offre de Bp-Kosmos étai t supérieure à celle de Total, l'ancien ministre de l'Énergie avait refusé de signer le contrat.