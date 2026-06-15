Médis Sénégal: l’usine suspend ses activités et place près de 90 travailleurs en chômage technique

La société Médis Sénégal, spécialisée dans la production de médicaments, traverse une grave crise financière. La direction de l'entreprise a annoncé la mise en chômage technique de l'ensemble de son personnel pour une durée de trois mois, une décision qui suscite l'inquiétude des travailleurs.



Selon Nicodem Valéry Ngom, délégué du personnel, cette situation découle principalement de difficultés liées au marché et à des créances impayées. « Médic Sénégal a rencontré des difficultés financières liées à des problèmes de marché. Nous avons actuellement un problème avec la SNPNA qui nous doit environ 490 millions de francs CFA », a-t-il expliqué sur les ondes de la Rfm.



Face à cette situation, la direction a convoqué les délégués du personnel pour leur notifier sa décision de placer en chômage technique l'ensemble des travailleurs, soit près de 90 employés.



Le délégué du personnel a indiqué que plusieurs correspondances ont déjà été adressées aux autorités compétentes, notamment au ministère de la Santé, au ministère des Finances, au ministère de l'Industrie ainsi qu'aux autorités administratives concernées, afin d'alerter sur les difficultés que traverse l'entreprise.



« Nous n'avons pas encore reçu de retour. Mais tant que l'État ne prend pas ses responsabilités par rapport à cette entreprise, les Tunisiens qui sont là vont faire chaque pas ce qu'ils veulent.», a-t-il alerté.



Considérée comme l'une des principales unités de production pharmaceutique du pays, Médis Sénégal joue un rôle stratégique dans l'approvisionnement du marché national en médicaments.