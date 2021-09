Touba : Macky Sall remercie le Khalife Général des mourides pour son rôle de «régulateur social»

Le président de la République, Macky Sall accompagné de la première dame Marième Faye Sall et d’une forte délégation, s’est rendu samedi à Touba, dans le cadre de la célébration du Grand Magal. Il a profondément remercié le Khalife des Mourides pour son investissement dans la ville sainte de Touba et son rôle de régulateur social.



« Personne n’ignore ce que vous êtes en train de faire au niveau de Touba depuis que vous êtes à la tête du califat de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Je suis venu en tant que Talibé, saluer tous les efforts que vous êtes en train de mener également pour la paix sociale, la concorde et le culte de l’amour entre les hommes », a dit le chef de l’État, Macky Sall devant le patriarche de Touba.



Le président de la République se dit persuadé que les efforts de l’État du Sénégal ne sont qu’un complément des entreprises de la ville de Touba, particulièrement, celles que le Khalife général, Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké a déjà initié.



Le président Macky Sall qui s’est aussi prononcé sur la problématique de l’eau à Touba, compte poursuivre le programme qui avait été enclenché et mettre en œuvre les plus de 23 milliards restants pour résoudre globalement les difficultés des populations.