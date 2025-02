Touba en deuil : Moustapha Saliou Mbacké rappelé à Dieu

La communauté mouride est en deuil, suite au décès de Serigne Moustapha Saliou Mbacké, survenu ce dimanche 16 février 2025. Fils du cinquième khalife général des mourides, Serigne Saliou Mbacké, il laisse un vide immense au sein de la confrérie mouride.



Serigne Moustapha Saliou Mbacké était une figure respectée et aimée, non seulement pour son engagement envers la foi et les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, mais aussi pour son rôle de guide spirituel au sein de la communauté. Sa disparition marque une perte profonde pour la ville sainte de Touba et au-delà.