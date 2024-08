Touba: les conseils du Khalife à Sonko,«vous avez vécu ces situations dans la dignité, il faudra oublier le passé et affronter l'avenir

Ousmane Sonko s’est rendu ce mercredi à Touba pour une visite dans le cadre de la commémoration du grand Magal. Après avoir recueilli les prières du Khalife Général des Mourides le PM a réitéré l’engagement de l’État à résoudre les deux problématiques de la cité.



S’exprimant à son tour, le guide religieux a invité son hôte à faire abstraction des événements malheureux du passé. "Je ne ferai que vous inciter à davantage rendre grâce à Dieu. Rares sont les élus de Dieu qui n’ont pas traversé des calvaires. Et vous avez vécu ces situations dans la dignité. Les Sénégalais ont placé un grand espoir sur vous et cela vaut son pesant d’or. Il faudra oublier le passé et ses travers et affronter l’avenir".



Poursuivant son discours : « L’an dernier, vous viviez une grève de la faim, et en prison. Aujourd’hui, vous êtes dans une autre station. J’ai aussi fait une remarque. Jamais je ne vous ai vu utiliser la religion à des fins politiciennes. Je suis au courant des relations que vous entretenez avec Serigne Cheikh Saliou. Il vous voue une grande admiration. C’est un homme que l’argent n’appâte pas.

« Aucun pouvoir n’est éternel. L’on vient au pouvoir acclamé et l’on en repart, souvent, hué », a déclaré le Guide religieux.