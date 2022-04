Touba : une femme assène 17 coups de couteau à sa coépouse

F. Mbaye est placée sous mandat de dépôt depuis lundi, elle est accusée d'avoir asséné plusieurs coups de couteau à sa coépouse au cours d'une bagarre. Les faits se sont déroulés à Ndamatou, un quartier situé dans la commune de Touba. La seconde épouse « Niarél » a poignardé la "première dame" de la maison à cause d’une histoire de préparation de ruptures « Ndogou », rapporte le journal l'AS dans sa parution du jour.



C’est suite à une bagarre que F. Mbaye a administré 17 coups de couteau à sa coépouse S. Diouf.



Après une journée de jeûne sous le soleil ardent de Touba, la première femme S. Diouf a étalé sa natte dans l’enceinte du domicile conjugal à l’heure de la rupture. En voulant passer, la seconde femme a marché sur la natte de sa coépouse avec ses chaussures. Elle partait pour placer son lit en bambou dans l’enceinte de la maison. La première femme S. Diouf lui ordonne de ne plus repasser sur la natte avec ses chaussures. Mais F. Mbaye répond négativement. Place aux injures et à la bagarre !



Selon L'AS, la seconde femme F Mbaye s’est introduite dans sa chambre pour revenir avec un couteau. Elle assène plusieurs coups de couteau à la première.



Le voisinage vient au secours pour séparer les coépouses. Après leur séparation, S. Diouf sera évacuée à l’hôpital pour une prise en charge médicale.