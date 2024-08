Tournons La Page (TLP) exprime son indignation face à la disparition des activistes Guinéens Foninké Mengué et Billo Bah

La plateforme Tournons La Page (TLP), qui regroupe divers acteurs de la société civile engagés pour l’alternance démocratique en Afrique, a tenu une conférence de presse ce vendredi pour exprimer sa profonde préoccupation et son indignation suite à la disparition de deux membres du Front National pour La Défense de la Constitution (FNDC), Foninké Mengué et Billo Bah.



Foninké Mengué et Billo Bah, tous deux activistes notables du FNDC, ont disparu récemment, suscitant une vive inquiétude parmi les membres de la société civile et les défenseurs des droits humains.



Ces deux leaders du FNDC, engagés dans la défense de la démocratie et des droits humains ont disparu soudainement sans laisser aucune trace. Foninké Mengué et Billo Ba ont été « enlevés » depuis le 9 juillet, soit 1 mois depuis leur disparition. Ce que la plateforme TLP a sans pour autant hésiter qualifier de « Kidnapping ».



« Cette situation est alarmante et inadmissible… Cela constitue une menace directe contre les voix libres et courageuses qui, au péril de leur vie, défendent la liberté et la justice en Guinée », a dit Alexandre Guibert Lette, Directeur exécutif Teranga Lab et porte parole du jour.



D’après lui, la TLP est déterminée à aller jusqu’au bout de cette affaire, afin que la lumière soit faite sur la disparition de leurs confrères.



« Nous tenons à exprimer notre entière solidarité avec les familles de Foniké Mengué et Billo Bah, leurs proches collaborateurs, ainsi qu'avec tous ceux qui luttent inlassablement pour la protection des droits humains et la démocratie en Guinée. Nous partageons leur douleur et leur angoisse, et nous nous engageons à soutenir leur quête de vérité et de justice », a soutenu M. Lette.



Toutefois, les acteurs de la société civile interpellent directement les « autorités guinéennes à agir le plus rapidement possible. Cela de manière transparente et diligente pour clarifier les circonstances de leur disparition et garantir leur sécurité. Ils appellent les autorités guinéennes encore une fois de plus à fournir une preuve de vie des activistes Foninké Mengué et Billo Bah ».



Au regard de cette situation, la « commission des droits de l’homme de l’Union Africaine (UA) et la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest ainsi que l'ensemble de la communauté internationale sont interpellés et les invitent à agir sur cette affaire ».



Néanmoins, la TLP souligne « qu’il est crucial que ces instances agissent avec fermeté pour exiger des réponses des autorités guinéennes ».