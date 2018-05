"Tous les imams du Sénégal font l'apologie du terrorisme" selon Me Ababacar Cissé

Revenant sur le chef d’inculpation d'apologie du terrorisme mis sur le dos de son client Imam Aliou Ndao, Me Ababacar Cissé reste convaincu que si on devait condamner imam Ndao pour apologie du terrorisme, le procureur devrait se retrousser les manches et aller dans les mosquées parce qu’on est au mois de ramadan et que tous les Imams Sénégal font de l’apologie du terrorisme en parlant du djihad lors de leur ‘’Tafsir Alkhourhane’’ .



Selon lui, c’est le Coran même qui traite cette infraction. « Tous les Imams du Sénégal font de l’apologie du terrorisme pour faire leur ‘’Tafsir du ‘’Khourane’’. Et, quand le parquet dit que l’Imam Ndao a fait de l’apologie du terrorisme lors de la conférence de 2014 qu’il a animé à Lac-Rose parce que le thème de la conférence portait sur le djihad et la charia. C’est le coran qui fait de l’apologie du terrorisme », a fait savoir Me Cissé.



A l’en croire, on ne peut faire le ‘’Tafsir" du Coran sans faire l’apologie du terrorisme.